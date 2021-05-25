Новини Фото • Агресія Росії проти України, Операція Об'єднаних сил

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС. ФОТОрепортаж

4 44324
Сьогодні, 25 травня, район проведення операції Об’єднаних сил відвідали німецькі парламентарі на чолі зі співголовою партії "Союз90/Зелені" паном Робертом Габеком.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 01

Мета візиту – ознайомлення з поточною безпековою та оперативною ситуацією в районі проведення ООС, зокрема поблизу великих міст, в яких проживає цивільне населення та зосереджені об’єкти промисловості.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 02

Візит розпочався із брифінгу на території однієї з бригад, де заступник Командувача об’єднаних сил поінформував присутніх про ситуацію вздовж лінії зіткнення та закцентував увагу на заходах, що вживаються для покращення гуманітарної складової. Як черговий доказ російської агресії, іноземцям продемонстрували залишки боєприпасів, вироблених в РФ і випущених ворогом у бік українських позицій.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 03
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прем'єрка Естонії Каллас відвідала Луганщину: Я тут, щоб сказати - ми поруч з вами. РФ мусить знати ціну і наслідки своєї агресії. ФОТОрепортаж

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 05
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 06

Після брифінгу, німецька делегація відвідала зруйноване селище Широкине, аби на власні очі побачити наслідки "русского міра". Через збройну агресію РФ мешканці курортного населеного пункту біля моря, що поблизу Маріуполя, не можуть повернутися у власні домівки.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 07
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 08
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 09

Дивіться також: Обстріл терористами Північного: маркування на залишках ракет вказує на російське виробництво боєприпасів. ФОТОрепортаж

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 10

Депутатка Європарламенту і член комітету закордонних справ ЄС Пані Віола фон Крамон-Таубадель в Україні і зокрема, в Луганській і Донецькій областях, була безліч разів. Вона ініціювала впровадження зелених технологій в регіоні ще до агресії РФ. Зокрема, будівництво установки із виробництва біогазу у Волновасі та спорудження вітрової електрогенеруючої станції неподалік Широкиного.

Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 11
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 12
Делегація представників Бундестагу відвідала прифронтове Широкине, - пресцентр ОС 13

"Дуже прикро, що вітряки, які ми бачили з даху будинка в Широкиному, зараз знаходяться на території, окупованій російськими військами та не працюють, – сказала депутатка Європарламенту. – Сумно дивитися на ті руйнування, які спричинила війна. Я люблю Україну, люблю українців. Ви дуже хороші, миролюбні люди, а ця війна – великий тягар і випробування для вас".

Вона також зазначила, що європейські лідери країн мають колективно обдумати, як ефективно допомагати Україні.

"Надання мобільних шпиталів, прийняття поранених українських воїнів на реабілітацію, звісно, добре. Але слід подумати, як Україні надати оборонну зброю, яка допоможе протистояти збройній агресії, адже ваша держава має на це право", – зазначила фон Крамон.

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Та нехай дивляться на що руцкій мир і газ перетворить їхню Німеччину.
  • Welt Schmerz
    Ви таки будете сміятися, але...
    Делегация представителей Бундестага посетила прифронтовое Широкино, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1270
  • Илона Хамфурова
    Но санкции не нужны...и Северный Поток пруссы строят...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини