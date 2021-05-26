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У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР. ФОТО

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Правоохоронці затримали старшого оперуповноваженого Сумського прикордонного загону під час одержання хабаря.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прикордонник обіцяв "за винагороду" забезпечити безперешкодне переміщення контрабандних товарів через українсько-російський кордон.

Працівники ДБР затримали прикордонника на одній з автозаправних станцій у Сумах після одержання 600 доларів хабаря.

У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 02

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У Сумах під час одержання 600 дол. хабаря за сприяння контрабанді затримано прикордонника, - ДБР 03

Попередня кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

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