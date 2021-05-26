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Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У Києві іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину. Поліції їх вдалося затримати через півтори години.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

"Автомобіль КІА зупинили на вулиці Стеценка після приблизно 40 км поїздки столицею. В автомобілі були троє іноземців, вихідці з південних республік СРСР. Після ДТП вони відкрили стрілянину і намагалися втекти. На місці працювали вісім патрулів поліції та слідча оперативна група, яка має з'ясувати всі деталі інциденту для майбутніх розглядів у суді", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що погоня тривала понад 1,5 години і закінчилася приблизно о 1:30 ночі: "Поліція затримала 3 чоловіків кавказької зовнішності, які влаштували 4 зіткнення і стрілянину. У місті було оголошення план перехоплення".

Як повідомляє "Магнолія-ТВ" у мдля затримання порушників у Києві було залучено 4 екіпажі поліції, які і зупинили автомобіль КІА: "Погоня за автомобілем проходила через 6 районів столиці".

За попередньою інформацією, на ВДНГ сталася перестрілка між KIA і автомобілем Audi. Поки невідомо, хто в кого почав стріляти.

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Також є інформація, що автомобіль KIA спочатку протаранив машину Аudi, після чого і стався конфлікт.

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 01
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 02

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 03
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 04
Фото: ДТП

Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 05
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 06
Іноземці влаштували кілька ДТП і стрілянину в Києві: погоня шістьма районами столиці тривала 1,5 години, троє затриманих 07

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Надо было стрелять по колесам, а не гоняться за ними. Ну если б пришили одного из ублюдков, то не велика была бы потеря для мира Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2334
  • Василий Сантадок
    Да не было бы прецедента с копом Олейником, которого до сих пор по судам таскают, менты этих бы хач..., ой, лиц кавказкой национальности, еще на старте погони отправили бы к горным праотцам. А так, гонки, стрельба, жизни прохожих и других учасников движения в опасности.
  • walshebneg
    интерестно просто, как часто украинцы по Махачкале, или по Грозном летают? Иностранцы устроили несколько ДТП и стрельбу в Киеве: погоня по шести районам столицы продолжалась 1,5 часа, трое задержанных - Цензор.НЕТ 2676
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