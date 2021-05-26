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На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС. ФОТО

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На головному залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті. Рятувальники зібрали небезпечну речовину і передали її на утилізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

25 травня о 13:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Львові на пл. Двірцева, 1 на першому пероні "Вокзал станції Львів" поблизу смітника виявлено розлиту ртуть.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом у кількості 610 г, проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

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На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС 01
На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС 02

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Топ коментарі

  • Бяка Бука
    метёлочкой на пластиковый совочек, который одолжили у вокзальной уборщицы. Всё это называется громким словом "демеркуризация".)
  • Зэлэный_Змий
    Ничоси... я раз в Киеве градусник разбил (давно правда было), собрал ртуть в баночку, позвонил в МЧС с вопросом - куда эту срань девать? Ответили - выбрось в мусорник.
  • Eugen Mk
    Ой какая трагедия! У меня в отрочестве в банке на балконе столько стояло. Из сварочного аппарата наколядовал.
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