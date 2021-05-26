На залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті, - ДСНС. ФОТО

На головному залізничному вокзалі Львова виявили понад 600 г ртуті. Рятувальники зібрали небезпечну речовину і передали її на утилізацію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомляє пресслужба ДСНС.

25 травня о 13:23 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в м. Львові на пл. Двірцева, 1 на першому пероні "Вокзал станції Львів" поблизу смітника виявлено розлиту ртуть.

До місця виклику виїхало відділення радіаційно-хімічного та біологічного захисту загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області.

Рятувальники зібрали розлиту ртуть механічним способом у кількості 610 г, проведено демеркуризаційні заходи та передано зібрану ртуть представнику Залізничної районної державної адміністрації.

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