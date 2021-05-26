Затримано підозрюваного у вбивстві історика-краєзнавця Щукіна в Миколаєві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25 травня в результаті ряду слідчо-оперативних заходів слідчі відділення поліції № 1, оперативники Управління карного розшуку та Миколаївського районного управління за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД та під процесуальним керівництвом прокуратури затримали місцевого мешканця, причетного до вбивства миколаївця, що сталось 14 травня у обласному центрі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції Миколаївській області.

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Під час слідчих дій поліція встановила і розшукала зловмисника - ним виявився 29-річний житель Миколаєва.

"Правоохоронці з’ясували, що зловмисник познайомився із потерпілим в одній із соціальних мереж напередодні вбивства та, зустрівшись у його помешканні, завдав 67-річному миколаївцю чисельних ножових поранень в ході конфлікту на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин", - підкреслюють правоохоронці.







Під час санкціонованого обшуку в квартирі зловмисника поліцейські виявили речові докази, які будуть направлені на експертизу.

Наразі слідчі під процесуальним підтримки прокуратури вручили зловмиснику повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України) та клопотатимуть у суді про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.

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За даними місцевого видання "Вечерний Николаев", в Миколаєві 14 травня було знайдено вбитим відомого історика-краєзнавця, кандидата історичних наук, доцента Володимира Щукіна.

Щукін займався складанням хроніки і аналізом трагічних подій Голокосту, що мали місце на території сучасної Миколаївської області