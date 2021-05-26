У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
"До поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилося скло та відбулося займання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували ", - йдеться в повідомленні.
Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які несли службу неподалік.
Як зазначили в пресслужбі прокуратури Києва, численних жертв серед пасажирів вдалося уникнути завдяки професійним і швидким діям водія тролейбуса, який миттєво відчинив двері, надавши можливість для евакуації, та вжив заходів з пожежогасіння.
Правопорушник було затримано на місці. Ним виявився місцевий житель, 1993 року народження.
Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.
Органом досудового розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 194, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.
На цей час Деснянською окружною прокуратурою міста Києва вирішується питання щодо погодження письмового повідомлення про підозру зловмиснику та подальшого обрання запобіжного заходу.
За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.