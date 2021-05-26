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У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція. ФОТОрепортаж

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У Києві чоловік кинув пляшку з невідомою легкозаймистою речовиною в тролейбус, унаслідок чого пасажирка зазнала травм. Пожежу ліквідовано, зі зловмисником спілкуються правоохоронці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До поліції Києва надійшов виклик про те, що на вулиці Драйзера горить тролейбус. Попередньо встановлено, що чоловік кинув пляшку з невідомою речовиною у тролейбус, внаслідок чого розбилося скло та відбулося займання в салоні. Окрім того, у результаті інциденту постраждала пасажирка громадського транспорту, яку медики госпіталізували ", - йдеться в повідомленні.

Дії правопорушника припинили пасажири тролейбуса спільно із дільничними, які несли службу неподалік.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 01

Як зазначили в пресслужбі прокуратури Києва, численних жертв серед пасажирів вдалося уникнути завдяки професійним і швидким діям водія тролейбуса, який миттєво відчинив двері, надавши можливість для евакуації, та вжив заходів з пожежогасіння.

Правопорушник було затримано на місці. Ним виявився місцевий житель, 1993 року народження.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 02

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Подію належним чином зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події Деснянського управління поліції. Після перевірки інциденту буде надана правова кваліфікація.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 03

Органом досудового розслідування дії зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 194, п.п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 КК України.

На цей час Деснянською окружною прокуратурою міста Києва вирішується питання щодо погодження письмового повідомлення про підозру зловмиснику та подальшого обрання запобіжного заходу.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 04

За вчинене чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

У Києві чоловік кинув у тролейбус пляшку із запальною сумішшю, пасажирку госпіталізовано, - поліція 05
Фото: сайт поліції; прокуратура Києві / Facebook

Топ коментарі

  • мойша одесский
    Результат сокращения психиатрических лечебных заведений?
  • Igor L
    це терористичний акт, бутилку з запалювальною сумішшю кидали в найбільш вразливе місце тролейбусу, де наскладніше загасити вогонь і звідки найскладніше вибратись назовні. Таких терористів потрібно розстрілювати прямо на місці злочину, або краще кидати під тролейбус і їздити по ньому поки в нього голова не лусне.
  • Салаутдин
    теракт в чистом виде,отличную статью даунито себе набензинил..
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