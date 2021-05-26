Інтерпол зняв з міжнародного розшуку скандального екссуддю Чауса, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Інтерпол зняв з міжнародного розшуку скандального українського екссуддю Миколу Чауса, якого Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підозрює в отриманні 150 тисяч доларів хабаря. У НАБУ запевняють, що поки процедура екстрадиції триває і рішення Інтерполу не вплине на слідство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать документи, які є в розпорядженні "Слідства.Інфо".

Як з'ясувало видання, в квітні цього року Комісія з контролю файлів Інтерполу вирішила видалити так звану "червону картку" щодо Миколи Чауса, тобто фактично зняти його з міжнародного розшуку. Причиною нібито стала перевірка комісії за скаргою Чауса, яка встановила, що розміщення даних про український екс-судді в інформаційній системі Інтерполу не відповідало їх правилам. У листі Інтерполу від 7 травня, копія якого надається нижче, підтвердили видалення інформації щодо Миколи Чауса.







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Зазначимо, що в міжнародний розшук Чаус був оголошений в листопаді 2016 року - після того, як його викрили в отриманні 150 тисяч доларів хабаря і він втік з України. Цю суму він отримав нібито за прийняття рішення у кримінальній справі.

Як ідеться в іншому документі, який є в нашому розпорядженні, комісія Інтерполу, розглядаючи скаргу Чауса, зауважила, що підставою для оголошення екссудді у міжнародний розшук було неналежне судове рішення. Мовляв, раніше НАБУ надало Інтерполу не ухвалу про арешт Чауса, яка є безстроковою, а ухвалу про його примусовий привід, термін дії якої обмежений і складає шість місяців. В комісії наголосили, що такого судового рішення недостатньо для міжнародного розшуку і вирішили видалити "червону картку" щодо Чауса.

У той же час в НАБУ стверджують, що рішення Інтерполу не вплине на офіційне слідство.

"На цей час процедура екстрадиції у Республіці Молдова триває та жодним чином не залежить від факту перебування підозрюваного у міжнародному розшуку", — наголошують у правоохоронному органі.

Зауважимо, що скаргу до Інтерполу Микола Чаус подав понад рік тому. У ній він вказував, зокрема, на політичний характер кримінального провадження щодо нього. Мовляв, він відіграє важливу роль у політичній ворожнечі чинного президента Володимира Зеленського проти його попередника Петра Порошенка. Втім, комісія визнала доводи екссудді не надто переконливими.

Раніше юристи вказували на колізію українського законодавства з правилами Інтерполу. Мовляв, для публікації щодо особи "червоної картки" Інтерполу потрібне рішення про тримання її під вартою. Утім таке рішення український суд за відсутності підозрюваного може ухвалити лише після публікації "червоної картки". Але новий Вищий антикорупційний суд України, який запрацював близько двох років тому, змінив практику розгляду таких справ. Як пишуть на сторінках "Юридичної газети", цей суд більше не вимагає публікації "червоної картки". Для нього, зазвичай, достатньо постанови слідчого про оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

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19 травня Чаус опублікував нове відео, в якому заявив, що готовий надати матеріали про людей, "причетних до мого викрадення в 2016".