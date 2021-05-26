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Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Під час спецоперації в Черкасах Служба безпеки України затримала військовослужбовця Нацгвардії. Він намагався продати перероблені для стрільби травматичними набоями стартові пістолети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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За даними слідства, організував "модернізацію" пістолетів начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання.

За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.

Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.

Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:

  • 4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;
  • майже 200 бойових набоїв різного калібру;
  • спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

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Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 01
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 02
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 03
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 04
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 05
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 06
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 07
Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ 08

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Топ коментарі

  • Zemych
    Вн не набрав травматів, він накупляв стартовиків на розєткє і повисверлював в них втулки "специальньім оборудованием" (китайским сверлильньім станком из говна).
    Вийшли одноразові травмати, гордо імєнуємиє ізбушніками "огнєстрєльним оружієм".
  • Garry Grant
    Вот это оружейного барона поймали. Куда там рабиновичу.
  • Fjall_Raven
    )) станок действительно зачётный. сразу в глаза западает, как специальное оборудование. вместе с таким же "дремелем" для "тонкой доводки"
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