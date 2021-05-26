Офіцер Нацгвардії торгував зброєю в Черкасах, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, організував "модернізацію" пістолетів начальник озброєння однієї з частин. "Майстерню" він влаштував в підсобному приміщенні за місцем проживання.
За оперативною інформацією, клієнтів зловмисник підшукував через особисті зв'язки, зокрема в кримінальних колах.
Правоохоронці затримали офіцера Нацгвардії поблизу одного із торгово-розважальних закладів у центрі Черкас під час спроби збуту 3-х пістолетів і комплекту набоїв до них.
Під час проведення обшуків у помешканнях, майстерні та автомобілі підозрюваного вилучено:
- 4 перероблені пістолети та комплектуючі частини до них;
- майже 200 бойових набоїв різного калібру;
- спеціальне обладнання для переробки пістолетів у вогнепальні.
У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 та ч. 1 ст. 263-1 Кримінального кодексу України затриманому повідомлено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу.
Триває досудове слідство.