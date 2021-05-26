За хабар $3,5 млн двоє чоловіків обіцяли посаду голови Кіровоградської ОДА. ФОТО

Чоловіків затримали на гарячому в момент отримання хабаря в сумі 3,5 мільйона доларів США.

Про це повідомляє слідче управління поліції Кіровоградської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Двоє громадян вимагали та отримали від жителя Кіровоградської області неправомірну вигоду в сумі 3,5 мільйона доларів США за обіцянку вплинути на посадових осіб Кабінету Міністрів України під час розгляду питання про погодження призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА", - сказано в повідомленні.

Справу розслідують за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Покарання за цією статтею передбачає штраф у сумі від 850 до 25 500 грн або позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Кабінет Міністрів України погодив призначення головою Кіровоградської обласної державної адміністрації Марії Чорної.





