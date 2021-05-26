"Сенсаційно висока явка резервістів - понад 100%!" - голова Чернігівської ОДА, дружина головнокомандувача ЗСУ Ганна Коваленко дала оцінку маневрам зборів бригади ТРО. ФОТО

Майже 2 тис. бійців упродовж двох тижнів вдосконалювали свої бойові навички. Явка на зборах була надзвичайно високою - люди приходили цілими колективами і приводили з собою друзів.

Про це пише у Фейсбуці голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Два тижні майже дві тисячі бійців вдосконалювали свої військові навички, відпрацьовували військові завдання зі своїми побратимами і посестрами", - зазначила вона.

За словами Коваленко, ці збори побили всі рекорди явки.

"Головне досягнення навчань: сенсаційно висока явка резервістів до військкоматів з першого ж дня навчань - понад 100%! Люди приходили цілими колективами, приводили друзів", - написала голова ОДА.

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Підсумки зборів підбивали в Новгороді-Сіверському, розташованому за 60 км від українсько-російського кордону.

"Не випадково підсумки підвели саме тут, на Новгород-Сіверщині, тому що впродовж багатьох років Новгород-Сіверський історично був і завжди буде північним форпостом України. Саме тут гартувався досвід оборони державних кордонів", - зазначила Коваленко.

"Стрільби й інші обов'язкові для таких навчань заходи показали, наскільки високий інтерес і патріотизм наших захисників. Всупереч побоюванням, напруга на кордоні з РФ тільки посприяла прояві кращого, що є в наших людях: передусім, взаємовиручки", - додала голова ОДА.







