ВМС України та Великої Британії провели спільне тренування типу "PASSEX" у Чорному морі. ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.
Дводенне тренування проходило у декілька етапів, зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання спільних елементів основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.
Крім того, на переході морем особовим складом було відпрацьовано корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства та проведено пошуково-рятувальну операцію.
Варто відмітити, що комунікація між екіпажами корабельно-катерної групи здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP.