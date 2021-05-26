Українська стрічка "Стоп-Земля" отримала на Берлінале "Кришталевого ведмедя". ВІДЕО+ФОТО

Фільм про дорослішання і першу закоханість 16-річної школярки отримав нагороду від Юнацького журі конкурсної програми Berlinale Generation 14plus. В Україні він вийде в прокат у другій половині року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на пресслужбу Держкіно.

""Стоп-Земля" - чуттєва автобіографічна історія про дослідження себе. 16-річна Маша вчиться в звичайній київській школі в 11-А класі. Не почуватися дивно та відсторонено в колективі їй допомагають близькі друзі Яна та Сєня, по-своєму переживаючи напружену шкільну буденність. Окрім майбутніх екзаменів, вийти із зони комфорту Машу змушує закоханість в однокласника Сашу. Вона розуміє, якщо не наважишся – ніколи не знатимеш, чи є щось у відповідь", - розповіли про фільм у Держкіно.

Режисерка і сценаристка фільму - Катерина Горностай. Зіграли в ньому непрофесійні актори-підлітки Марія Федорченко, Арсеній Марков, Яна Ісаєнко, Олександр Іванов. Оператор-постановник - Олександр Рощин.

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