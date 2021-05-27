109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.
"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектору Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.
В Офісі Президента зазначили, що українські дипломати провели низку непростих переговорів і гарантували безпечне повернення українців додому.
"Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися", - зазначив Зеленський.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, було евакуйовано 127 осіб, переважно жінки і діти - громадяни України, Молдови та Болгарії. Їх до місць тимчасового розселення перевезли транспортом ДСНС. Також на місці зустрічі гуманітарної місії з евакуації людей в аеропорту було залучено психологів Служби порятунку. Вони супроводили людей до залізничного вокзалу.
Фото: сайт ДСНС
Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України хочуть повернутися на батьківщину із Сектору Гази.
Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.