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109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Президент України Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із Сектору Гази 109 українців і громадян інших держав, літак з ними вранці приземлився в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектору Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт президента

В Офісі Президента зазначили, що українські дипломати провели низку непростих переговорів і гарантували безпечне повернення українців додому.

"Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися", - зазначив Зеленський.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС, було евакуйовано 127 осіб, переважно жінки і діти - громадяни України, Молдови та Болгарії. Їх до місць тимчасового розселення перевезли транспортом ДСНС. Також на місці зустрічі гуманітарної місії з евакуації людей в аеропорту було залучено психологів Служби порятунку. Вони супроводили людей до залізничного вокзалу.

109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 02
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 03
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 04
109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину 05
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Фото: сайт ДСНС

Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України хочуть повернутися на батьківщину із Сектору Гази.

Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.

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Топ коментарі

  • bios22
    на фото типичные украинцы .. наверное ларьков с шаурмой теперь станет больше ..
  • EUkozak
    Это украинцы? Ну, тогда я эскимос. А Зебилу - лишь бы попиариться...
  • Rostyslav Komarnytsky
    Особисто не зустрів? Селфі не робив? Тоді не рахується!
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