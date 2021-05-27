109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський вітає успішну евакуацію із Сектору Гази 109 українців і громадян інших держав, літак з ними вранці приземлився в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Президента України.

"Президент України Володимир Зеленський вітає успішне повернення на батьківщину 109 українських громадян, які виявили бажання виїхати із Сектору Гази. Літак з ними вранці приземлився у Києві. Разом з українцями було евакуйовано 13 громадян Молдови та четверо громадян Болгарії", - йдеться в повідомленні.

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Фото: сайт президента

В Офісі Президента зазначили, що українські дипломати провели низку непростих переговорів і гарантували безпечне повернення українців додому.

"Українці завжди можуть розраховувати на допомогу своєї країни, в якій би ситуації вони не опинилися", - зазначив Зеленський.

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Як повідомили у пресслужбі ДСНС, було евакуйовано 127 осіб, переважно жінки і діти - громадяни України, Молдови та Болгарії. Їх до місць тимчасового розселення перевезли транспортом ДСНС. Також на місці зустрічі гуманітарної місії з евакуації людей в аеропорту було залучено психологів Служби порятунку. Вони супроводили людей до залізничного вокзалу.











Фото: сайт ДСНС

Нещодавно в українському МЗС повідомили, що понад 140 громадян України хочуть повернутися на батьківщину із Сектору Гази.

Однак у міністерстві пояснили, що стримували початок евакуації через продовження бойових дій і відсутність гарантій безпеки для безпечного виїзду українців.