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Посаду в Держінспекції містобудування намагалися "продати" за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України в Полтавській області викрила "торгівлю" посадами. Організатор обіцяв претенденту за $200 тис. вирішити "на найвищому рівні" питання призначення на держпосаду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що зловмисники, серед яких колишні правоохоронці, "пропонували" кандидату посаду керівника Північно-Східного міжрегіонального головного управління Державної інспекції містобудування. Встановлено, що насправді зловмисники не мали жодної можливості впливати на призначення.

Правоохоронці затримали одного з учасників групи під час одержання авансу у $20 тис.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії за місцями проживання зловмисників. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

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Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 01
Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 02
Посаду в Держінспекції містобудування намагалися продати за $200 тис. на Полтавщині, - СБУ 03

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Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 1964
  • Small Jerboa
    самая успешная реформа Зеленского: "Рынок Должностей"!
    Должность в Госинспекции градостроительства пытались "продать" за $200 тыс. на Полтавщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 3927
  • vitaliymkua
    Цирк. Краще б до Мілованого завітали.
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