Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ. ФОТО
Про це пише сайт Defense Express, передає Цензор.НЕТ.
"З неї вже здійснено понад 50 пострілів", - уточнює джерело.
За даними журналістів, застосовуються як снаряди М107 і Mod 272 (інертні) виробництва Туреччини, так і снаряди від чеської компанії Excalibur Army (включаючи далекобійні осколково-фугасні з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВР).
Нинішні стрільби проводяться для оцінки реальних можливостей САУ і відповідності певним вимогам: перевіряються дальність, стійкість ствола на настріл і інше.
"Серед іншого, йдеться про 1400 пострілів на максимальному заряді", - підкреслили автори.
САУ 2С22 "Богдана" виконана в натівському 155-мм калібрі. Планується, що САУ повинна забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом і до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпасу.
Гаубиця встановлена на шасі КрАЗ-63221 і має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" був виготовлений на Краматорському заводі важкого верстатобудування.
На "Богдані" також повинна бути встановлена цифрова система управління вогнем і автомат заряджання.