Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ. ФОТО

На полігоні Широкий Лан у Миколаївській області тривають випробування самохідної артилерійської установки "Богдана" українського виробництва в калібрі НАТО - 155 мм.

Про це пише сайт Defense Express, передає Цензор.НЕТ.

"З неї вже здійснено понад 50 пострілів", - уточнює джерело.

За даними журналістів, застосовуються як снаряди М107 і Mod 272 (інертні) виробництва Туреччини, так і снаряди від чеської компанії Excalibur Army (включаючи далекобійні осколково-фугасні з поліпшеною аеродинамікою і ведучим паском HE ERFB-ВР).

Нинішні стрільби проводяться для оцінки реальних можливостей САУ і відповідності певним вимогам: перевіряються дальність, стійкість ствола на настріл і інше.

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"Серед іншого, йдеться про 1400 пострілів на максимальному заряді", - підкреслили автори.

САУ 2С22 "Богдана" виконана в натівському 155-мм калібрі. Планується, що САУ повинна забезпечити дальність пострілу до 40 км звичайним снарядом і до 60 км завдяки застосуванню активно-реактивного боєприпасу.

Гаубиця встановлена ​​на шасі КрАЗ-63221 і має спарену броньовану кабіну для розміщення обслуги бойової машини. Ствол 155-мм гармати з "прогресивною нарізкою" був виготовлений на Краматорському заводі важкого верстатобудування.

На "Богдані" також повинна бути встановлена ​​цифрова система управління вогнем і автомат заряджання.















