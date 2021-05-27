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Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну. ДОКУМЕНТ

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Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА закупив 33 портативні кисневі концентратори по 39 тис. грн за одиницю товару. При цьому, такі ж концентратори продаються в Україні в роздріб за ціною від 33,5 до 36,5 тис. грн.

24 травня Департамент охорони здоров'я Чернівецької ОДА уклав договір на суму 1 280 000 грн. Йдеться про закупівлю 33 портативні кисневі концентратори. Ціна за одиницю, згідно з оприлюдненою інформацією, становила 39 тис. грн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 01

У договорі поставки зазначається, що були придбані кисневі концентратори KSOC-5 (10L Dual).

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 02

Цікаво, що, наприклад, на "Розетці" такі концентратори на сьогоднішній день можна безперешкодно придбати в роздріб по 36 500 грн - на 2 500 грн дешевше.

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Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 03

На тій же платформі продавець Star Medical пропонує аналогічні концентратори за ціною 33 500 грн.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 04

При цьому, як стає зрозуміло з договору поставки, закупівлю в Чернівцях терміновою не вважають: концентратори повинні потрапити в лікарню не відразу, а протягом року, до грудня 2021 р.

Чернівецька ОДА купує кисневі концентратори на 2,5-5,5 тис. грн дорожче за роздрібну ціну 05

Придбано медтехніку була у ТОВ "Гринер" - смілянського ТОВ зі статутним капіталом у розмірі 4 тис. грн.

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Топ коментарі

  • Vladimir Soukhov
    Надо детишкам и внукам на молочишко заработать!
  • федя федя bc29814c
    сам из черновиц, убил бы гадов
  • belge
    Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены.

    Ну, правильно. Этот вирус - это ж просто подарок судьбы. Мы будем с ним радостно, и с огромным удовольствием бороться пока бабло не закончится. Предвижу, что ожидает нас ещё не одна волна. Черновицкая ОГА покупает кислородные концентраторы на 2,5-5,5 тыс. грн дороже розничной цены - Цензор.НЕТ 5698
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