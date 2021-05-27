"Розбійники з великої дороги": одеська поліція "на гарячому" затримала банду, що грабувала далекобійників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції встановили групу "розбійників з великої дороги" з числа жителів Одеської області, жертвами якої ставали водії великовантажних автомобілів. Зловмисники затримані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

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За даними відомства, оперативники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ отримали інформацію про діяльність злочинної групи осіб, яка орудувала на автодорогах.

Крім того, правоохоронці встановили, що зловмисники найближчим часом планували організувати на трасі чергову засідку, на цей раз на водія великовантажного автомобіля, який прямував з Одеси в Запорізьку область і мав при собі 370 тисяч гривень.

"Щоб зупинити фуру, змовники ретельно підготувалися. Провели візуальне стеження за автопідприємством, звідки їхав обраний ними об'єкт. На автозаправці непомітно порізали шини на вантажівці. Згодом дочекалися вимушеної зупинки фури і перед світанком на території Херсонської області напали на водія", - йдеться в повідомленні.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ і слідчі ГУНП в Одеській області затримали злочинну групу "на гарячому". У зловмисників вилучено ніж, газовий балончик, стяжки і балаклави.

Під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури слідчі поліції оголосили фігурантам нападів підозру за ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років з конфіскацією майна. Зараз нападники затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.





Фото: сайт Нацполіції