Порошенко передав кисневі концентратори в лікарню Торецька. ФОТО

П'ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час поїздки в Донецьку область відвідав Центральну міську лікарню Торецька. Він передав медзакладу кисневі концентратори і поспілкувався з лікарями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

Зазначається, що один із концентраторів придбав за свої кошти відомий журналіст, ведучий та блогер Дмитро Чекалкін, який теж приїхав на Донбас.

Порошенко зазначив, що сьогодні навіть за офіційною статистикою, яка далека від правди, в Україні померло понад 50 тис. людей від коронавірусу, і це пряма відповідальність влади. Порошенко також нагадав, як у 2014 році Торецьк, який ще тоді називався Дзержинськом, звільнили від "русского мира".

"Я не думаю, що всі розуміють історичне і стратегічне місце Торецька, але це 7-8 кілометрів – рівно половина до Шумів, а потім до Горлівки. І коли фактично біля лінії фронту, ризикуючи життям, торецькі лікарі, медичні працівники рятували життя наших воїнів перед тим, як їх відправити у Дніпро, Харків, у шпиталі Києва, Львова, скільки ці руки врятували життів", – зауважив п’ятий президент.

За словами Порошенка, Україна зараз розташовується між двома фронтами - російської агресії та пандемії.

Також читайте: Фонд Порошенка з волонтерами передав до лікарень 50 кисневих концентраторів

"Сьогодні дуже сумний день, бо Україна перетнула позначку навіть сфальсифікованої державної статистики – вже понад 50 тис. українців померли. Померли тому, що своєчасно не дали кисню, бо своєчасно не було тестів, засобів захисту, в тому числі і лікарів відправляли без захисних костюмів, без окулярів, без масок – без нічого. А кошти, які виділили тоді в парламенті у ковідний фонд, спрямували на "Велике крадівництво"", – заявив лідер "ЄС".

П'ятий президент наголосив, що коронавірус не можна побороти без вакцинації.

"На жаль, в Україні вакциновано лише 2%. Кажуть про вакцинний націоналізм. Так, бо це боротьба президентів за те, щоб країни отримали вакцину. Я думаю, що невипадково наша країна опинилася на останньому місті в Європі. Зараз, коли весь світ вже провакцинований, вони відправили Степанова у відставку, думають, що він як цап-відбувайло. Це – відповідальність президента і влади", – вважає Порошенко.

Директор Торецької лікарні Сергій Халаїмов подякував за підтримку і наголосив, що кисневе обладнання зараз вкрай необхідне для боротьби з коронавірусом.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тис. продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тис. наборів відправлені у регіони. Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 млн гривень.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Марина Порошенко передала 18 кисневих концентраторів до лікарень Києва: 80% хворих на COVID-19 потребують кисню. ФОТОрепортаж



