Меморіальну дошку загиблому на Донбасі воїну 25-ї ОПДБр Євгену Лабунцю відкрили в Дніпрі. ФОТОрепортаж

Учора, 26 травня, у місті Дніпро відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь Євгена Сергійовича Лабунця, 07.10.1987 року народження, старшого солдата, стрільця-помічника гранотометника 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, який загинув 17 червня 2014 року в районі села Олексіївське Донецької області внаслідок смертельних поранень, що дістав під час нападу найманців РФ на зведену колону матеріально-технічного забезпечення.