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Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України. ФОТО

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Прикордонники Румунії на кордоні з Україною затримали вантажівку з близько 2 850 револьверними пістолетами.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на HotNews.ro,  про це заявив міністр внутрішніх справ Румунії Лючіани Боде.

Майже 2 850 нових пістолетів з патронами виявила прикордонна поліція з Ісакчі (Тулча), вони були заховані у вантажівці з меблями.

За кермом вантажівки перебував громадянин України.

Прикордонники виявили 143 ящики, в яких містилася зброя - револьверні пістолети.

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За словами глави МВС Румунії, це "рекордний захоплення" контрабандної зброї.

Прикордонники Румунії знайшли 2 850 одиниць зброї з патронами у вантажівці з України 01

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Топ коментарі

  • Ivan Ivanov 036c97a9
    А револьверні пістолети- це що таке?
  • Hanka Panyanka
    то, что для украинского пограничника дрель, для румынского - револьвер...
  • Solomon c5c4359c
    Арестован эшелон с рогатками! Перемога сбу! Всем по ордену и бутылке водки! Баканову-Героя Украины! (дважды)
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