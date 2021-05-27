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Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Четверо чоловіків обладнали мережу теплиць. Наркотики вони продавали жителям Миколаївської, Одеської та Київської областей. Під час обшуків у них вилучили сировину на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Наркобізнес" організували четверо чоловіків віком від 36 до 54 років, яких раніше вже судили за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

"Крім 645 кущів конопель під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили готовий до вживання канабіс, опій, зброю і боєприпаси. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних речовин перевищує пів мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

Крім цього, під час обшуків знайшли зброю і патрони.

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Чоловіків затримали і повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами з конфіскацією майна.

Після експертизи буде вирішено питання про те, щоб відкрити провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю). Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід.

Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 01
Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 02
Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 03
Колишні увязнені вирощували на покинутій фермі коноплю 04

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Топ коментарі

  • Филипп Филиппович Преображенск
    И значок
    Бывшие заключенные выращивали на заброшенной ферме коноплю - Цензор.НЕТ 4226
  • Ross Drangai
    Лучше бы народ курил траву, а не пил...
  • POWER 15b00d0a
    Сделать надо в Киеве, как в Нью-Йорке, чтобы рекреационную коноплю разрешить продавать в специальных магазинах. Дома выращивать разрешили. Это сразу разгрузит тюрьмы и правовую систему. Если вывести все с черного рынка, то это бешенные деньги будет приносить городу. Да и по всей стране вообще надо легализовать. Такие теплицы могут стать легальным бизнесом и они будут открывать магазины и нанимать рабочих - создавать рабочие места, налоги в странах легализовавших рекреационную коноплю получают от налогов больше денег, чем с алкоголя. А в Киеве курят вообще кругом да около. Так почему не вывести это с черного рынка??? всем от этого лучше станет! Полиция будет настоящих бандитов искать, а не за траву сажать в тюрьму - это полный маразм! Суды тоже занимаются делами по траве - это бред! Это все сразу разгрузится. Когда уже Украина станет свободной и цивилизованной страной. Сплошной стыд и тупость!
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