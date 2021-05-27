Колишні ув'язнені вирощували на покинутій фермі коноплю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Четверо чоловіків обладнали мережу теплиць. Наркотики вони продавали жителям Миколаївської, Одеської та Київської областей. Під час обшуків у них вилучили сировину на пів мільйона гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області, інформує Цензор.НЕТ.

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"Наркобізнес" організували четверо чоловіків віком від 36 до 54 років, яких раніше вже судили за тяжкі та особливо тяжкі злочини.

"Крім 645 кущів конопель під час санкціонованих обшуків правоохоронці виявили готовий до вживання канабіс, опій, зброю і боєприпаси. За цінами чорного ринку вартість вилучених наркотичних речовин перевищує пів мільйона гривень", - сказано в повідомленні.

Крім цього, під час обшуків знайшли зброю і патрони.

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Чоловіків затримали і повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 310 (посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до семи років за ґратами з конфіскацією майна.

Після експертизи буде вирішено питання про те, щоб відкрити провадження за ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю). Найближчим часом суд обере затриманим запобіжний захід.







