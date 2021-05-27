Житель Нікополя знайшов на вулиці документи й отримав за ними чужу зарплату. Тепер він може сісти на 3 роки. ФОТО

Касирка у банку не помітила, що на фото в документах - зовсім не ця людина, тому що чоловік був у масці.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, інформує Цензор.НЕТ.

39-річний чоловік знайшов на вулиці чужі документи, за якими переоформив на себе зарплатну банківську картку власника паспорту.

"23 квітня зловмисник прийшов до банку та надав касиру паспорт та ідентифікаційний код, які знайшов на вулиці. В банку з’ясувалося, що за цим паспортом вже є зарплатна картка, тоді зловмисник переоформив її на себе та зняв з рахунку 2,5 тисячі гривень. Оскільки він був у масці і мав схожість із власником паспорту, працівниця банку не помітила обману", - розповіли в поліції.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Наказание по этой статье - от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Через місяць він отримав на свій телефон повідомлення про чергове зарахування зарплати. Він знову пішов у відділення отримувати чужі гроші. Але цього разу касирка побачила, що документи значаться в базі даних як втрачені, і викликала поліцію. Шахрая затримали поліцейські охорони.