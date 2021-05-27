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З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв. ФОТО

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На Сумщині на одному з найбільших агропідприємств області викрали близько 4 тонни засобів захисту рослин. Група "Агротрейд" пропонує винагороду 100 000 гривень за інформацію про зловмисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Викрадення сталося в ніч з 25 на 26 травня в с. Мазівка ​​Путивльського району. За словами директора підприємства ТОВ "Світ-12" Володимира Маринича, зловмисники вибили в стіні з тильного боку складу діру розміром 80 на 80 см.

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 01З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 02

Слідчі виявили на місці події сліди взуття, тканини транспорту, на якому, ймовірно, вивезли каністри.

За інформацією Служби безпеки Групи "Агротрейд", в Путивльському районі діє ціле угруповання озброєних зловмисників.

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"Сьогодні вони виламують стіни, а потім будуть різати голови охоронцям. Ще невідомо, чи залишився б охоронець живим чи ні, якби він застав зловмисників на гарячому. Також велике питання: а хто купує цю вкрадену сировину? Ймовірно, йдеться про існування цілої схеми постачання-збуту краденої сировини. Це не окремий випадок, а проблема, яка має всі ознаки системної", - говорять в Службі безпеки Групи.

За будь-яку корисну для розслідування інформацію група компаній "Агротрейд" встановила винагороду в розмірі 100 000 гривень. Інформацію можна повідомити, звернувшись на гарячу лінію за номером 0 (800) 30-10-70.

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 03

З агропідприємства викрали 4 тонни засобів захисту рослин, компанія пропонує 100 тис. грн нагороди за інформацію про злодіїв 04

Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    лучше на 100 000 поставь видеокамеры и заборчик ))))
    или ????
    .С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 324
  • vitaliymkua
    Заощаджу вам 100 000 гривень. Шукайте злодія в керівництві. С агропредприятия похитили 4 тонны средств защиты растений, компания предлагает 100 тыс. грн награды за информацию о ворах - Цензор.НЕТ 6668
  • Шрек Баблокат
    это реклама группы "Агротрейд"!?..
    там куча пото-жировых следов и слюны, которые грабители оставляли матерясь и плюясь, перетаскивая эти мешки через маленький лаз..
    ЗЫ.. лохи! не поставили видео камеры внутри и снаружи..
    ЗЫ2.. обычно к таким вещам, причастно среднее руководство Службы безопасности фирмы..
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