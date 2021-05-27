Новини Фото • Агресія Росії проти України, Оборона

На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град". ФОТОрепортаж

15 00971
Днями на полігоні "Широкий лан" на Миколаївщині успішно провели випробувальні пуски українських реактивних снарядів калібру 122 мм "Тайфун-1" до РСЗВ "Град".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.

На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 01

Дослідні зразки цього озброєння розроблені ДП "КБ "Південне" імені М. К. Янгеля" (м. Дніпро) у межах виконання відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору із Міноборони України.

На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 02
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 03

Як розповів технічний керівник випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений КБ "Південне".

На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 04
На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 05

Зазначається, що виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу. Зокрема, окрім ДП "КБ "Південне", залучили Павлоградський механічний завод, ДП "ВО "Південний машинобудівний завод", ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод", ДП "НВК "Фотоприлад", ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" та інших виконавців.

На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів Тайфун-1 до РСЗВ Град 06

Читайте також: Почалися перші випробування української САУ "Богдана", виконаної в калібрі НАТО, - ЗМІ. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • 4 Повістки
    А тим часом...... На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 6259

    На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 140
  • Прощай немытая раССея
    На Николаевщине прошли испытания украинских реактивных снарядов "Тайфун-1" к РСЗО "Град" - Цензор.НЕТ 1013
  • Super Gut
    при правлении квартала95, мы уже начали забывать, что в Украине есть ВПК. Толи дело при липецком барыге: чуть ли не каждую неделю, что-то испытывали либо передавали в войска. Эх, какие были времена.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини