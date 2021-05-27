На Миколаївщині пройшли випробування українських реактивних снарядів "Тайфун-1" до РСЗВ "Град". ФОТОрепортаж
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрмияInform.
Дослідні зразки цього озброєння розроблені ДП "КБ "Південне" імені М. К. Янгеля" (м. Дніпро) у межах виконання відповідної дослідно-конструкторської роботи відповідно до договору із Міноборони України.
Як розповів технічний керівник випробувань, пуски відбулися з використанням штатної бойової машини БМ-21. Для отримання у режимі реального часу телеметричної інформації з борту реактивних снарядів, під час їхнього польоту задіяли наземний мобільний вимірювальний пункт, що також створений КБ "Південне".
Зазначається, що виготовлення реактивного снаряда "Тайфун-1" відбувалося у тісній кооперації підприємств вітчизняного обороно-промислового комплексу. Зокрема, окрім ДП "КБ "Південне", залучили Павлоградський механічний завод, ДП "ВО "Південний машинобудівний завод", ДП "НВО "Павлоградський хімічний завод", ДП "НВК "Фотоприлад", ДП "Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів" та інших виконавців.