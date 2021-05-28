В Ужгороді відбулася панахида по загиблому в зоні ООС майору 128-ї ОГШБр Максиму Польовому. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 травня, в місті Ужгород Закарпатської області на Алеї Слави 15-го окремого гірсько-штурмового батальйону 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади відбулася панахида по Максиму Миколайовичу Польовому, уродженцю м. Наркевичі Волочиського району Хмельницької області, майору, заступнику командира батальйону, загиблому вчора, 27 травня, вранці в зоні проведення Операцій Об'єднаних Сил в районі селища Новотошківське в результаті смертельного кульового поранення, завданого російським снайпером.