У Шостці "чорні лісоруби" зарубали свідка, який "здав" їх поліції, - Офіс генпрокурора. ФОТО

У Шостці Сумської області в ході розслідування справи про незаконну вирубку лісу розкрито умисне вбивство.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Шосткинською окружною прокуратурою Сумської області повідомлено про підозру трьом чоловікам за фактом незаконної порубки дерев (ч. 4 ст. 246 КК України). Окрім того, одному з них інкримінують умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), а двом іншим - приховування злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).



За даними слідства, троє місцевих мешканців без відповідного дозволу в березні 2021 року незаконно зрубали 62 дерева породи "вільха" в прибережній захисній смузі річки Івотка.

"До перевезення незаконно зрубаних дерев чоловіки залучили ще одного місцевого жителя. Коли його зупинили працівники поліції, він надав свідчення правоохоронцям, вказавши, хто саме його найняв для транспортування деревини. Після цього підозрювані вивезли чоловіка за місто, щоб переконати не співпрацювати з правоохоронцями. Під час розмови один з них дістав із багажника авто сокиру, якою тричі вдарив потерпілого. Чоловік помер на місці події. Тіло загиблого закопали в лісосмузі. Лише через місяць правоохоронцям вдалося встановити обставини зникнення свідка та викрити осіб, причетних до злочину", - сказано в повідомленні.

Протиправну діяльність викрито працівниками Шосткинського райуправління поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

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Нагадаємо, згідно зі ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.