Генсек ОБСЄ Шмід і перша заступниця міністра закордонних справ Джапарова прибули на Донеччину. ФОТО

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід і перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова прибули в Донецьку область з дводенним робочим візитом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Донецької обласної держадміністрації.

Підкреслюється, що в Краматорську гостей зустріли члени місії ОБСЄ, які виконують обов'язки в Донецькій області, керівництво ООС і представники Донецької облдержадміністрації.

Під час візиту Генеральний секретар ОБСЄ і перша заступниця міністра закордонних справ України відвідають КПВВ "Новотроїцьке", регіональний офіс ОБСЄ в Донецькій області та зустрінуться з головою Донецької обласної державної адміністрації, керівником обласної військово-цивільної адміністрації Павлом Кириленком.

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