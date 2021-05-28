У Харкові затримано поліцейського: за 5 тис. дол. продавав посаду в ДБР. ВІДЕО+ФОТО

Правоохоронці затримали співробітника одного з відділень Харківського районного управління поліції, який "продавав" посаду в ДБР.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За даними слідства, поліцейський запевнив жителя Харкова, що нібито має зв'язки в конкурсній комісії ДБР. Він пообіцяв "допомогти" в працевлаштуванні в одному з підрозділів теруправління ДБР в Полтаві. За свої "послуги" правоохоронець просив 5 тис. доларів.

27 травня за передачу першої частини хабаря в розмірі 2,5 тис. доларів поліцейського затримали.

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Зараз вирішується питання повідомлення затриманому про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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