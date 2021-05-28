Антитерористичні навчання СБУ в столичному метро: "Альфа" успішно нейтралізувала "терористів", які захопили заручників у вагоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Спочатку залучені до навчань сили ДСНС та Київської аварійно-рятувальної служби провели ліквідацію пожежі та евакуювали постраждалих від вибуху. Потім працівники КНП "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" КМДА і Товариства Червоного Хреста України здійснили сепарацію постраждалих різних форм тяжкості, надали їм екстрену медичну допомогу.
Зазначається також, що під час силової фази тренувань спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України звільнили "заручників" із вагона метро і затримали "терористів".
"Основна мета навчань – вдосконалення навичок переговорного процесу, затримання злочинців, ліквідація наслідків надзвичайної ситуації та евакуація постраждалих у екстремальних умовах. Всі суб’єкти боротьби з тероризмом впоралися із поставленими їм завданнями під час проведення антитерористичної операції на об’єкті єдиної транспортної системи" ‒ резюмував один з керівників Координаційної групи Антитерористичного центру при ГУ Служби безпеки України у м. Києві та Київській області полковник Євгеній Айдемський.
У тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС та органів державної влади, Товариства Червоного Хреста України.