Акція з вимогою ввести санкції проти Білорусі відбулася під МЗС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Активісти вимагали, щоб Україна приєдналася до санкцій, які ввели проти режиму Лукашенка її західні партнери.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Акцію організували Free Belarus Center та Центр громадянських свобод. Вони закликають владу України до більш рішучих і ефективних дій проти режиму Лукашенка.
Вони вимагають офіційно назвати Лукашенка "самопроголошеним президентом Білорусі" і підготувати проти нього і його соратників персональні санкції, ввести безстрокову заборону на імпорт електроенергії і нафтопродуктів з Білорусі, перестати купувати у Мінська бітум і техніку. Також організатори хочуть, щоб в Україні було створено гуманітарний коридор для біженців із Білорусі, а екстрадиція в цю країну припинилася.
Автор фото і відео - Олег Богачук