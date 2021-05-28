Генсек ОБСЄ Шмід відвідала КПВВ "Новотроїцьке" на Донеччині. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 28 травня, Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід відвідала район проведення ООС у Донецькій області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.





Під час робочого візиту генсек ОБСЄ відвідала контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке", де ознайомилися з його роботою, оглянули інфраструктуру КПВВ, ЦНАП, відділення банку, медичний пункт тощо і з квадрокоптера оглянула ситуацію навколо лінії зіткнення.









Іноземній делегації розповіли, що КПВВ "Новотроїцьке" функціонує. Однак, рух дорожнім коридором до контрольного пункту "Новотроїцьке" окупанти відкривають тільки два рази на тиждень, тож пасажиропотік суттєво обмежений. Так, минулого тижня російські найманці тричі порушили режим роботи гуманітарного дорожнього коридору, направляючи громадян через лінію розмежування після завершення часу роботи КПВВ.









"Мені було дуже важливим приїхати сюди і побачити все на власні очі. Адже останнім часом РФ здійснює тиск своїми незаконними збройними формуваннями на Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні, яка стикається з численними перешкодами в пересуванні і моніторинговій діяльності. Я порушуватиму ці важливі питання під час наступного засідання ОБСЄ", - резюмувала візит на КПВВ "Новотроїцьке" генсек ОБСЄ.





Також під час візиту Шмід відвідала регіональний офіс ОБСЄ в Донецькій області.