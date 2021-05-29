У горах Туреччини знайшли тіло української альпіністки, яка зникла майже місяць тому. ФОТО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє український портал Туреччини в фейсбуці.
42-річна українка приїхала в Анталію 1 травня і піднялася на гору Геїксіврісі - на висоту 1715 метрів, уточнює видання Antalya Hakkinda.
Вже наступного дня альпіністка відправила матері повідомлення з текстом: "Я нагорі". Останні телефонні сигнали надійшли о 14:00 4 травня, після чого зв'язок з громадянкою Українки перервалася.
Пошуково-рятувальні операції тривали майже місяць - 23 дні.
До них приєдналися загони жандармерії, а також спеціальна група JAK з 25 осіб. Загалом, протягом декількох тижнів її шукали різні команди рятувальників як місцевих, так і українських.
Тіло загиблої вдалося знайти лише за допомогою аерофотозйомки жандармерією і командою рятувальників 28 травня.
Загиблу українку рятувальники зняли зі скель і доставили в Інститут судової медицини для встановлення точних причин смерті.
За попередньою інформацією, жінка загинула, впавши з стрімких скель.