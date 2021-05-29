СЦКК про обстріл російськими окупантами Північного: Маркування на залишках ракети підтверджує безпосередню участь РФ. ФОТОрепортаж

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін продовжує фіксувати факти порушення Російською Федерацією Мінських домовленостей.

Так, окупаційні війська навмисно здійснюють провокаційні обстріли ділянок розведення та систематично відмовляють патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ у доступі до непідконтрольних урядові України територій. Постійно фіксуються порушення існуючих домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії розмежування, облаштування фортифікаційних споруд та мінування території поблизу ділянок розведення. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву української сторони СЦКК, оприлюднене штабом ООС.

"Черговий злочин російсько-окупаційних військ було зафіксовано о 18.25 28 травня. Зі сторони шахти Гагаріна, що розташована в окупованій Горлівці, був здійснений обстріл з ПТРК в напрямку населеного пункту Північне. На щастя, внаслідок обстрілу ніхто з мешканців не постраждав. Ракета, розірвавшись, впала поряд з адміністративною будівлею шахти "Північна". Маркування на залишках ракети вкотре підтверджує безпосередню участь РФ у розв'язуванні агресії та вчиненні злочинів проти України", - випливає з повідомлення.















Українською стороною СЦКК, було оперативно верифіковано обстріл та за допомогою встановленого координаційного механізму поінформовано СММ ОБСЄ.

Російські загарбники продовжують демонструвати стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей та відверто ігнорують взяті на себе зобов’язання в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи. Своїми діями вони підтверджують прагнення до подальшого загострення конфлікту, збільшуючи кількість озброєння та військової техніки в безпосередній близькості до лінії зіткнення, чим наражають на небезпеку мирних мешканців в окупованих ними населених пунктах.

УССЦКК вкотре наголошує, що підрозділи ЗСУ перебувають на позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань, щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках Мінських домовленостей.

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