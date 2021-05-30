ДБР зловило на контрабанді компанію "Преміум-пакет", що працює під "дахом" СБУ, - Бутусов. ФОТОрепортаж

У Києві затримали 4 тонни контрабандного брендового одягу компанії "Преміум-пакет", яку покриває СБУ. Власника "Преміум-пакет" Олександра Акста Зеленський і Баканов відмовилися вносити до списку санкцій контрабандистів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Державне бюро розслідувань затримало 4 тонни нелегально ввезеного в Україну брендового одягу, який не помітили борці з контрабандою із СБУ.

20 травня аеропорту Одеси здійснив аварійну посадку літак Boeing 737 авіакомпанії Міжнародні авіалінії України, рейс PS712 / AUI712 Стамбул-Бориспіль.

Під час огляду на борту було виявлено комерційний вантаж одного з найбільших поштових операторів "Преміум-пакет". У пакетах по 50 кілограмів на борту літака виявилося завантажено 4 тонни одягу відомих світових брендів (судячи з усього, це якісні контрафактні підробки, вартість яких може оцінити тільки експертиза. Туреччина спеціалізується на такому виробництві).

Скандал у тому, що весь цей вантаж не задекларовано як імпорт, і за нього не потрібно сплачувати митнй збір, "Преміум-пакет" все це оформив просто як посилки громадян вагою по 50 кг", - повідомив журналіст.

За його даними, вантаж переправили до Києва. 28 травня ДБР провело огляд і перевірку документів. "Виявилося, що жодної вантажної декларації немає", - зазначив Бутусов і доклав до посту фотографії, на яких видно, що "це не особисті посилки громадян, а просто партії товару".

"ДБР почала розслідування, контрабанда у нас поки що не кримінальна відповідальність, але заплатити всі митні збори вантажовласники зобов'язані. Річ тут в іншому: очевидно, що просто випадково попалися перевізники, коли замість обумовленого коридору поставки аварійний літак сів в іншому аеропорту. У ЗМІ багато написано про те, що компанія "Преміум-пакет", власниками якої є громадянин Німеччини Олександр Акст і громадянин України Леонід Мейтін, багато років використовується як канал для завезення контрабанди та ухилення від сплати податків саме за такою схемою.

Дорогі комерційні вантажі розфасовуються і оформляються як особисті посилки, які не підлягають декларуванню, і потім за негласною домовленістю із різними силовиками і перевіряючими завозяться в Україну. Слідів така контрабанда не залишає, все залишається таємницею, це розкривається дуже рідко, ось як унаслідок випадкової аварії літака і посадки в Одесі. Усі канали налагоджено.

А ось магазини брендового одягу та електроніки, як і раніше, наповнені товаром, який не відображено в митних базах даних.

Не раз писалося, що існує і процвітає ця схема, оскільки вона працює під "дахом" Служби безпеки України. Наразі її куратором називають Андрія Наумова - всесильного при Баканові начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, який взяв під контроль всі найприбутковіші потоки. Наумов користується повною підтримкою президента Володимира Зеленського, який присвоїв колишньому прокурору військове звання - бригадний генерал СБУ- лише за один рік служби і зробив його посаду у СБ генеральською.Фаворит. Журналісти "Схем" зафіксували, як Наумов довго гуляє навколо будівлі СБУ з начальником департаменту з боротьби із контрабандою Артемієм Капелюхою. Мабуть, обговорюють такі деталі, які не можна озвучувати у службових кабінетах", - пише журналіст.

Він звернувся до президента Володимира Зеленського: "Як же так, Володимире Олександровичу? Адже ви запровадили санкції проти контрабандистів, чому ж у країні продовжують працювати "схеми"? І чому ж ви з Бакановим не запровадили санкції проти Олександра Акста, адже про це багато разів писали журналісти, і такі випадки в практиці роботи поштових компаній і "Преміум-пакету" аж ніяк не поодинокі?

Щодня десятками літаків і автомашин завозяться десятки і сотні тонн особистих посилок. Це затримання - лише мала крапля у цьому потоці. Коли чекати реакцію РНБО на цей випадок, чи будуть розширювати санкційний список, чи, як зазвичай, все спробують замовчати? Чекаємо офіційного повідомлення, скільки грошей сплачено до бюджету з цього вантажу. Досить імітувати".

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