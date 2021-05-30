Українці Ковтун і Бачинська вибороли золоті нагороди Кубка світу зі спортивної гімнастики. ФОТОрепортаж

Збірна України виборола дві золоті медалі на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики в болгарській Варні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, 17-річний Ілля Ковтун виборов перше місце у вправах на коні. Українець набрав 14.550 балів і на 0.1 бала випередив італійця Едуардо де Росу.

У жіночій програмі 17-річна Анастасія Бачинська стала чемпіонкою у вправах на колоді – її сума 13.250 балів. Інша українка Діана Варинська посіла п'яте місце.

У квітні Ковтун виграв "бронзу" в багатоборстві на чемпіонаті Європи.

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