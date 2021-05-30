Помер посол України в Таїланді Бешта, - МЗС

Міністерство закордонних справ України України висловлює глибокі співчуття у зв'язку зі смертю надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Таїланд Андрія Бешти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

Міністерство закордонних справ України з глибоким сумом сповіщає, що 30 травня на 45-му році життя відійшов у вічність Надзвичайний і Повноважний Посол України в Королівстві Таїланд Андрій Петрович Бешта.

Андрій Бешта розпочав роботу в МЗС України в 1998 році після закінчення факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. Працював у сфері багатосторонніх відносин в центральному апараті МЗС, направлявся в закордонні відрядження до Постійного представництва України при ООН в Нью-Йорку та Посольства України в Таїланді, був членом української делегації для участі в роботі 67-70-ї сесій Генеральної Асамблеї ООН.

З листорада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.

Також читайте: Кулеба пояснив, чому Україна не відкликає посла з Білорусі: У нас зараз є багато гуманітарних питань