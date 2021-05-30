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Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО

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Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко. ФОТО
Сьогодні, 30 травня, в Києві поліцейські затримали чоловіка, який втік з-під варти Ірпінського міського суду.

Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіціі Києва.

На території Києва та Київської області була ведена спеціальна поліцейська операція. Сьогодні правопорушника затримано.

Встановлено, що чоловік скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. У п’ятницю зловмисник втік з-під варти Ірпінського міського суду. Відразу на пошуки правопорушника був орієнтований особовий склад та наряди поліції Києва та Київщини.

За словами керівника столичного главку Андрія Крищенка, на території столиці та області була введена спеціальна поліцейська операція з розшуку та затримання злочинця:

"Сьогодні, у свій вихідний день, спецпризначенць поліції Києва побачив чоловіка, схожого за описом. Правоохоронець затримав його, викликав на допомогу наряд поліції та слідчо-оперативну групу. Наразі правопорушника передано колегам із Київської області для проведення слідчих дій".

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Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко 01

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Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зайдите на любой рынок в Киеве.Там через одного-Мамедов. Підсудного Мамедова, який втік із зали суду в Ірпені, затримали в Києві, - Крищенко - Цензор.НЕТ 5249
  • Вася Шевченко f77d76ba
    не долго музыка играла ...
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а подробностей не сообщают...может встал и ушел ))) а мож договорился с кем-то )))
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