Центр масової вакцинації проти COVID-19 розпочав роботу в Одесі. ФОТО

Працівники Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги №3 почали масову вакцинацію проти COVID-19 на стадіоні на вул. Фонтанська дорога, 23-А. Планується зробити щеплення 250-300 жителям міста.

Як повідомила журналістам директорка Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, упродовж перших двох годин медики зробили щеплення препаратом CoronaVac понад пів сотні одеситів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Упродовж перших двох годин медики вкололи першу дозу препарату CoronaVac більш як пів сотні одеситів, що проживають у Приморському районі та зареєструвались на вакцинацію через додаток "Дія". За нашими підрахунками, доставленої партії цього препарату вистачить і для другого щеплення тим жителям області, які вже зареєструвалися на вакцинацію", - зазначила Одарій-Захар'єва.







За її словами, найближчими днями буде організовано масову вакцинацію тих жителів Одеси, які проживають у Суворовському районі, в центрі міста і на Таїровському житловому масиві. Кожному із зареєстрованих із допомогою "Дії" заздалегідь зателефонують із центрів первинної медико-санітарної допомоги і запросять на щеплення в конкретний час препаратом CoronaVaс компанії Sinovac.

Одарій-Захар'єва додала, що найближчим часом очікується доставка до Одеської області партії препарату Pfizer.

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