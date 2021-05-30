До центру масової вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля Міжнародного виставкового центру, де діє центр масової вакцинації вихідного дня, утворилася велика черга з охочих зробити щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Кияни розповідають, що черга рухається досить швидко, але, за свідченнями очевидців, навіть коли вранці була втричі коротшою, то чекати довелося близько години.

Ті, хто виходять після вакцинації, кажуть, що лікарі не надто звертають увагу, чи зареєстровані люди на вакцинацію через "Дію", головне - мати із собою паспорт.

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Дехто зазначає, що іноді запитують прізвище лікаря, з яким укладена декларація, але не обов'язково.

Лікарі запевняють людей, що вакцини достатньо і вакцинація відбуватиметься тут і наступного тижня.









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Як повідомлялося, 29 травня в Києві, Львові та Одесі почали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.