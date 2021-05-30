Саакашвілі закликав до блокади ресторанів і клубів Олександра Орлова, який робить бізнес в окупованій Абхазії. ФОТО
Про це повідомив у фейсбуці глава Виконавчого комітету реформ Міхеіл Саакашвілі, передає Цензор.НЕТ.
До посту він доклав скрін із сторіс Орлова.
"У тому парку, де ходить цей суб'єкт, пролита кров 36 загиблих українських добровольців, які на смерть стояли за Сухумі проти російських інтервентів. І він, мабуть, на їхніх кістках хоче відкрити там черговий клуб. Пану Орлову це, мабуть, байдуже, бо совість і мораль його особливо не турбують. Але те, що він там зробив, - це не тільки ворожий акт щодо Грузії, але і ворожий акт щодо України", - зазначив Саакашвілі.
Він закликав СБУ і РНБО "зайнятися цим персонажем".
"Як житель одночасно міст Києва й Одеси бойкотуватиму всі його клуби Queens, а також всі заклади, де пан Орлов має свою частку:
Queen Kyiv
Queen Country club Kiyv
Queen Odessa
Not Only Fish
Tanuki
"Жовте море"
"Риба пила"
Eshak
Fish Fetish.
Точно не хочу, щоб цей низькопробний торгаш отримав бодай гривню моїх грошей. Крім того, закликаю і всіх моїх друзів, які вболівають за Грузію, та патріотів України!" - підкреслив глава Виконавчого комітету реформ.