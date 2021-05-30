Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго. ФОТОрепортаж
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Український вертолітний загін миротворців залишився єдиним, який виконує польоти для евакуації місцевого населення у районі виверження вулканів у Конго.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".
У небезпеці опинилися мешканці районів, розташованих поруч із вулканом Ньїрагонго, який почав вивергатися ввечері 22 травня. 29 травня почалося виверження ще одного вулкана, який менший за розмірами і розташований за 13 км на північ від від першого.
За один день українському вертолітному загону вдалося перевезти до притулків дві сотні людей.
Конго та Косово - республіки, де зараз дислокуються українські миротворці. Вони беруть участь у 42 місіях Організації Об'єднаних Націй. Перший батальйон українських миротворців заступив на службу 29 травня 1948 року, і відтоді саме цього дня в Україні відзначають їхнє професійне свято.