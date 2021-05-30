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Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго. ФОТОрепортаж

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Український вертолітний загін миротворців залишився єдиним, який виконує польоти для евакуації місцевого населення у районі виверження вулканів у Конго.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Дім".

У небезпеці опинилися мешканці районів, розташованих поруч із вулканом Ньїрагонго, який почав вивергатися ввечері 22 травня. 29 травня почалося виверження ще одного вулкана, який менший за розмірами і розташований за 13 км на північ від від першого.

За один день українському вертолітному загону вдалося перевезти до притулків дві сотні людей.

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Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 01
Фото: facebook.com/yurakulpa

Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 02
Фото: facebook.com/yurakulpa

Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 03
Фото: facebook.com/yurakulpa

Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 04
Фото: facebook.com/yurakulpa

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Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 05
Фото: facebook.com/yurakulpa

Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 06
Фото: facebook.com/yurakulpa

Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго 07
Фото: facebook.com/yurakulpa

Конго та Косово - республіки, де зараз дислокуються українські миротворці. Вони беруть участь у 42 місіях Організації Об'єднаних Націй. Перший батальйон українських миротворців заступив на службу 29 травня 1948 року, і відтоді саме цього дня в Україні відзначають їхнє професійне свято.

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    супер новость!!!..
    Президент Турции Реджеп ***** Эрдоган объявил в субботу(29.05.21), что церемония начала строительства канала "Стамбул" в обход пролива Босфор намечена на конец июня текущего года. Об этом сообщило агентство Anadolu.

    Украинские миротворцы эвакуируют население в районе извержения вулканов в Конго - Цензор.НЕТ 201
  • mrSmith
    Если построят, будет отлично.
    Турки вроде бы собирались в случае его постройки, ограничить судоходство в Босфоре, а то и вообще закрыть его для кораблей.
    В том числе военных.
    А канал не попадает под Монтре...
  • Скромный Кролик
    оказывается, в Африке тоже носят шубы Українські миротворці евакуюють населення у районі виверження вулканів у Конго - Цензор.НЕТ 3178
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