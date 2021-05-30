Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж
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З Києва в Делі відправився літак із гуманітарною допомогою від України для боротьби з COVID-19.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
За даними відомства, перший рейс доставить до Індії 184 кисневі концентратори, другий - ще 216.
Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.
Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідеміологічну ситуацію в країні.