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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС. ФОТОрепортаж

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З Києва в Делі відправився літак із гуманітарною допомогою від України для боротьби з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

За даними відомства, перший рейс доставить до Індії 184 кисневі концентратори, другий - ще 216.

Гуманітарний вантаж супроводжують рятувальники ДСНС.

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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 01
Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 02
Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 03

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Україна відправила до Індії кисневі концентратори, - ДСНС 04

Нагадаємо, 7 травня президент Володимир Зеленський виступив за надання гуманітарної допомоги Індії через складну епідеміологічну ситуацію в країні.

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Топ коментарі

  • Русский Алкаш
    Это просто писец: волонтеры деньги собирали для покупки концентраторов, люди умирали из-за того, что зелёные бюджет разворовывали, а эти твари отправляют концентраторы в Индию, которые были куплены за бюджетные деньги.
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    желаю всем, кто причастен к отправке концентраторов в Индию, оказаться в ковидной реанимации БЕЗ концентратора.... для доброжелателей от чиновников - я там уже побывал.
  • Олег Бехтер
    Вот жеж зебильная гнида! Порох за свои их покупал!
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