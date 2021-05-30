Копію збитого російськими терористами вертольота Мі-8 встановили у Львові. ФОТОрепортаж

У Львові вшанували пам'ять 12 військових, загиблих у збитому найманцями РФ вертольоті Мі-8МТ. До сьомих роковин цієї події у львівському Парку культури встановили копію вертольота.

Це вже шостий епізод проєкту "Календар війни", уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Зазначається, що 30 травня в Парку культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького зібралися ветерани, родичі загиблих, волонтери і містяни. Вони вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання.

На захід прийшла дружина загиблого генерал-майора Сергія Кульчицького.

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"Я дуже вдячна людям, які пам’ятають про цей трагічний день, які вшановують пам’ять тих світлих людей. Попри те, що сім років вже минуло, вони у серцях українців. Наші воїни, наші герої, наші патріоти", - каже Надія Кульчицька.

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Серед присутніх був батько загиблого майора Віталія Куриловича.

"Це неможливо описати словами, коли мені повідомили о пів на першу дня, зателефонували з військової частини, що сталася така трагедія. Я не міг повірити в це, хоч і знав, що син постійно у тих поїздках. Він марив армією, у нього було одне слово - гвардія. Нещодавно я їздив у Слов’янськ, був на тому місці, де вони впали. Там зараз стоїть кам’яна стела. Ці хлопці варті того, щоб їх згадували", - каже Іван Курилович.





Копію збитого Мі-8МТ виготовив столяр Парку культури Андрій Лубинець. Інсталяція - шостий епізод проєкту "Календар війни".

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