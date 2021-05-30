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Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики. ФОТОрепортаж

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Українські спортсмени вибороли ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Національного олімпійського комітету.

"Є ще три медалі на Кубку світового виклику зі спортивної гімнастики в Болгарії. Ілля Ковтун перемагає у вправах на паралельних брусах. Назар Чепурний стає найкращим в опорному стрибку. Діана Варінська посідає друге місце на брусах! Вітання спортсменам та усьому тренерському штабу збірної України", - йдеться в повідомленні.

Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 01

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Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 02
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 03
Українець Ковтун виборов ще одне золото на етапі Кубка світу зі спортивної гімнастики 04

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