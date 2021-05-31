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Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

18 12012
Рано-вранці 30 травня на автодорозі Т-1508 Калинівка - Снігурівка - Березнегувате поблизу села Білозірка сталася аварія: загинули двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

24-річний водій на мотоциклі Дніпро-11 не впорався з керуванням і разом із двома пасажирами з'їхав з дороги, де зіткнувся з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 18-річна пасажирка загинула на місці. Водія доставили до лікарні, де згодом він помер.

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17-річний пасажир не травмувався.

Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 01
Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція 02

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Топ коментарі

  • Вася Неважно dd008ec2
    Извиние,не знаю как у вас там в загнивающей Америке,но у нас эпоха бедности закончилась.
  • виталий пшеничко
    Сам ты дрова,это хороший мотоцикл для села ,мощный и удобный, у меня в селе тоже есть но не такой немного ,машина хюндай акцент 12 г и скутер 18 . В лес езжу на мотоцикле ,в город на машине а по селу на скутере так что не надо мандеть про бедность на селе. А людей жаль .
  • Mosquito
    Он успел катапультироваться.
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