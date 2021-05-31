Хлопець і дівчина загинули внаслідок ДТП на Миколаївщині, - поліція. ФОТО

Рано-вранці 30 травня на автодорозі Т-1508 Калинівка - Снігурівка - Березнегувате поблизу села Білозірка сталася аварія: загинули двоє людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відділ комунікації поліції Миколаївської області.

24-річний водій на мотоциклі Дніпро-11 не впорався з керуванням і разом із двома пасажирами з'їхав з дороги, де зіткнувся з деревом.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) 18-річна пасажирка загинула на місці. Водія доставили до лікарні, де згодом він помер.

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17-річний пасажир не травмувався.





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