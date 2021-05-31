Чоловік на Київщині вирощував у підвалі будинку коноплі, вилучили "продукту" на 8 млн грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Київщині поліцейські викрили 54-річного чоловіка, який вирощував коноплі в підвалі свого будинку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що незаконне вирощування рослин конопель організував 54-річний мешканець села Петрушки Бучанського району. З метою недопущення свого викриття нарколабораторію з вирощування конопель він облаштував у підвалі будинку, обладнавши її спеціальним приладдям: датчиками температури і вологості, освітленням, лампами обігріву та вентиляторами для сушіння.

Під час обшуку будинку правоохоронці виявили підвішені рослини конопель, які вже сушилися (40 кг) і 25 одиниць різного устаткування для їхнього вирощування.

Вартість вилученої наркосировини за цінами "чорного ринку" становить приблизно вісім мільйонів гривень.

Після отримання результатів дослідження вирішуватиметься питання про повідомлення чоловіку підозри у вчиненні злочинів, передбачених за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 1 ст. 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

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