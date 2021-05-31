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СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Служба безпеки України провела дводенні антитерористичні тактико-спеціальні навчання в районі ООС. Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Тренування відбувалися на головному стратегічному об`єкті міста в умовах, максимально наближених до реальних. Участь у навчаннях взяли представники регіональних підрозділів СБУ, Збройних Сил України, штабу Об’єднаних сил, Нацгвардії, Нацполіції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Головною метою навчальних заходів стала перевірка та підвищення рівня міжвідомчої взаємодії в умовах імовірної диверсійної та терористичної загроз.

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"Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста. Силовики провели комплекс оперативно-розшукових, контррозвідувальних та фільтраційних заходів із виявлення та знешкодження умовних злочинців. Завдяки злагодженим діям усіх підрозділів навчань, умовні злочинці були своєчасно виявлені і затримані, наслідки їх підривної діяльності - нейтралізовано", - зазначають у СБУ.

Керівництво Штабу Антитерористичного центру СБУ детально проаналізувало кожну фазу спецоперації, відзначивши ефективність задіяних сил і засобів. Також представникам задіяних суб`єктів боротьби із тероризмом були надані додаткові рекомендації щодо підвищення рівня готовності із протидії терористичним загрозам.

СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 01
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 02
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 03
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 04
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 05
СБУ провела антитерористичні навчання поблизу лінії зіткнення на Донбасі 06

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