Чоловік стріляв по поліцейських з вікна квартири на Полтавщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На Полтавщині в співробітників поліції, які приїхали на виклик, почав стріляти житель сусідньої багатоповерхівки. Зловмисника затримали з допомогою спецпризначенців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Сьогодні вночі працівники Полтавського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції отримали інформацію про обстріл поліцейських у місті Кременчук, які відпрацьовували виклик щодо конфліктної ситуації в одному з нічних закладів міста. Невідома особа з вікна багатоповерхівки поцілила у двох правоохоронців при виконанні

Співробітники поліції встановили квартиру, звідки стріляли, та особу зловмисника. Стрільцем виявився 38-річний місцевий мешканець, який проживав спільно з неповнолітньою донькою. В минулому чоловік був судимий за браконьєрство та крадіжку з проникненням в приміщення.

За фізичної підтримки бійців поліції особливого призначення та процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури правоохоронці провели невідкладний обшук в оселі зловмисника. Виявлено та вилучено напіврозібраний пневматичний пістолет, а у подвір’ї будинку - газовий балон та магазин, які чоловік викинув у вікно, аби позбутися доказів.

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На теперішній час слідчі Кременчуцького районного управління поліції Полтавщини оголосили фігурантові про підозру за ч.2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Крім того, за результатами медичного обстеження встановлено, що на момент стрілянини зловмисник перебував у стані наркотичного сп’яніння.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. За вчинені дії йому може загрожувати обмеження волі до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.





