Шахраї "розпродали" держземлі на Львівщині майже на 20 млн грн, - СБУ. ФОТО
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі СБ України.
Оперативники спецслужби встановили, що місцеві комерсанти розробили механізм з протиправного заволодіння землями державного лісонасіннєвого центру. Він розташовується на території Брюховицької селищної ради. Ділки підробили пакет документів на майже 2 га державних земель, а також фальсифікували рішення сільради.
Потім зловмисники оформили через спільника держреєстратора 6 ділянок на підставних осіб і кілька разів перепродали їх. За попередньою оцінкою, ринкова вартість землі становить майже 20 млн грн.
Під час обшуків у службових приміщеннях та за місцями проживання організаторів правоохоронці вилучили:
- документацію;
- електронні носії інформації;
- чорнові записи;
- інші докази протиправної діяльності.
Кримінальне провадження розпочато за ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 365-2 Кримінального кодексу України.
Двом учасникам та організатору схеми уже повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом) та за ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) КК України.
Одному зі зловмисників вже обрано запобіжний захід - нічний домашній арешт.
Тривають слідчі дії для встановлення посадовців Держгеокадастру та інших посадовців та приватних осіб, які, можливо, причетні до корупційної схеми.
Викриття оборудки проводили оперативники УСБУ у Львівській області спільно зі слідчими ГУ Нацполіції Львівщини за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури.