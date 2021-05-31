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Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП. ФОТО

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У Київській області сьогодні вранці, 31 травня, сталася серйозна ДТП. Унаслідок аварії на 34 км автодороги "Київ-Одеса" загинув чоловік.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє патрульна поліція Білої Церкви у Facebook.

Зазначається, що патрульні швидко прибули на місце події, де на дорозі виявили пошкоджений транспортний засіб марки Volkswagen, а в кюветі тіло чоловіка.

"За попередньою інформацію, в автомобілі лопнуло переднє праве колесо. В результаті авто відкинуло на відбійник, а від удару водій вилетів через пасажирське вікно на узбіччя. Чоловік загинув до приїзду медиків", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські нагадали учасникам дорожнього руху, що нехтування засобами пасивної безпеки і правилами дорожнього руху загалом може призвести до фатальних наслідків.

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Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП 01

Фото: патрульна поліція/Facebook

Водій Volkswagen не пристебнувся і вилетів через пасажирське вікно: на Київщині сталася смертельне ДТП 02

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Топ коментарі

  • Шрек Баблокат
    я однажды, свою знакомую назвал "дебилкой", когда увидел как она свою дочку-первоклашку возит на переднем сиденье не пристегнутую..
    она мне объяснила, что "Онажемать! и ей лучше знать что со своим ребенком делать!"..
    с тех пор нет у меня этой знакомой..
    обхожу дебилов "третьей дорогой"..
    девочку жаль, когда мать дебилка!
  • Владислав Обужеванний
    Ремни безопасности не для красоты в автомобиле придумали
  • Злий Грицько
    Немає шо коментувати. Нещасний випадок... Буває шо непристебнутий басок рятує життя, а буває і навпаки...
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